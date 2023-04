3. Liga: Defensiv-Patzer besiegeln Löwen-Niederlage

Der TSV 1860 München befindet sich schon seit einer Weile im Niemandsland der Tabelle der 3. Liga: Die Aufstiegsträume der Münchner sind lange passé, die Hinrunde war zu gut, als dass man noch in Abstiegsnöte geraten könnte - und so ist vielleicht auch die blutleere Leistung beim 1. FC Saarbrücken zu erklären. 0:2 endete die Auswärtsfahrt der Löwen und die Mannschaft wirkte dabei, als würde sie vor allen Dingen das Ende der Saison herbeisehnen.

Zwei defensive Aussetzer bringen den Rückstand

Nach einer gemächlichen Anfangsphase traf Saarbrücken mit der ersten guten Torchance des Spiels. Ein feiner Ball von Kasim Rabihic fand den völlig freistehenden Calogero Rizzuto, der den ungedeckten Julian Günther-Schmidt bediente. Günther-Schmidt musste nur noch den Kopf hinhalten und bestrafte so die völlig orientierungslose Löwen-Verteidigung (24.).

Wenig später sorgte ein erneuter Aussetzer der Defensive des TSV 1860 zum 0:2-Rückstand. Nach einer Ecke kam Yannick Deichmann an den Ball, doch sein Klärungsversuch landete direkt vor den Füßen von Marcel Gaus. Der Schuss des Saarbrückeners ging direkt auf Marius Wörl, der allerdings vom Ball wegsprang und so den Weg ins Tor freimachte (34.). Weil die Münchner auch nach vorne nicht wirklich in Spiel kamen, konnte Saarbrücken den 2:0-Vorsprung problemlos in die Pause nehmen.

Nachwuchsstürmer Ouro-Tagba mit Profi-Debüt

Auch in der zweiten Hälfte schaffte es der TSV 1860 nicht, das Spiel an sich zu ziehen. Zwar hatten die Gäste mehr Ballbesitz, doch ab dem Angriffsdrittel fehlte es an Kreativität und Zielstrebigkeit. Trotz ausbleibendem Erfolg versuchten es die Löwen immer wieder mit Flanken. Weil Saarbrücken nicht mehr viel tat, um die Führung auszubauen, bleib es beim 2:0-Endstand aus Sicht der Gastgeber.

Jacobacci brachte zur Halbzeit den 18-jährigen Nachwuchsspieler Mansour Ouro-Tagba in die Partie. Der Mittelstürmer, der seit 2013 im Verein ist und seit seinem achten Lebensjahr alle Jugendabteilungen durchlaufen hat, zeigte bei seinem Profi-Debüt eine engagierte Leistung, doch auch er konnte die schläfrige Löwen-Offensive nicht beleben.