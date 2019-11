3. Liga: Cuisance trifft bei überraschender Pleite von Bayern II

In einer ereignisreichen Partie brachte Cuisance (20), der im Sommer für zwölf Millionen Euro von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach an die Isar gewechselt war und zuletzt krank ausfiel, die Münchner früh (9.) in Führung. Jena drehte die Begegnung durch Tore von Ole Käuper (11.) und Julian Günther-Schmidt (38.). Im zweiten Durchgang gelang Derrick Köhn (75.) der zwischenzeitliche Ausgleich, ehe Nico Hammann (79.) die Gäste wieder jubeln ließ.

Bayern in kleinem Formtief

Die Bayern (22 Punkte) sind damit zumindest vorübergehend Elfter und haben jetzt nach dem 1:1 gegen den TSV 1860 München und dem 1:4 gegen den FC Augsburg II (Testspiel) seit drei Spielen nicht gewonnen. Jena (9) liegt nach dem zweiten Saisonsieg immer noch abgeschlagen am Tabellenende.