3. Liga: Bonmann rettet Würzburg einen Punkt in Mannheim

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart haben die Würzburger Kickers erstmals gepunktet. Beim SV Waldhof Mannheim, das in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals Bundesligist Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatte, kam die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner zu einem 1:1 (1:0). Mximilian Breunig hatte die Rothosen früh in Führung gebracht (10.). In der 86. Minute gelang Mannheim der Ausgleich durch Hamza Saghiri. Damit sind beide Mannschaften nach dem 3. Spieltag noch sieglos.