3. Liga: Bittere Heimpleite für Türkgücü gegen Havelse

Türkgücü München kann seine Negativserie nicht stoppen. Auch gegen den Tabellenletzten, den TSV Havelse, hat die Mannschaft von Coach Andreas Heraf das Nachsehen mit 0:1. Der erhoffte Befreiungsschlag lässt weiter auf sich warten. Türkgücü ist seit dem 12. Spieltag im Oktober des vergangenen Jahres ohne Dreier.

Engagierter Start beider Mannschaften

Beide Mannschaften kamen schwungvoll ins Spiel, hatten gerade in den ersten 20 Minuten sehr gute Chancen, in Führung zu gehen. Weil sowohl Münchens Keeper René Vollath als auch Havelse-Torwart Norman Quindt stets auf dem Posten waren, überstanden beide Klubs diese Phase ohne Gegentreffer. Anschließend verflachte die Partie etwas, so dass zur Pause ein gerechtes 0:0 auf der Anzeigentafel im Olympiastadion aufleuchtete.

0:1 für Havelse

In der 53. Minute gelang dem nach einer Hereingabe im Strafraum völlig freistehenden Gäste-Stürmer Yannik Jaeschke das 1:0 per Kopf - ein Nackenschlag für die Hausherren. Die bemühten sich um eine schnelle Antwort. Obwohl sie drückten und Havelse in die Defensive drängten, blieben sie ohne große Durchschlagskraft. Der Aufsteiger hatte die besseren Karten.

Münchens Trainer Andreas Haref warf alles nach vorne, wechselte in der 70. Minute auf vier Positionen. Aber auch das half seinem Team nicht, in den verbleibenden Minuten den Ausgleich zu erzielen, Havelse verteidigte hervorragend. Es blieb beim 0:1, das die elfte Saisonniederlage der Münchner im 22. Saisonspiel besiegelte.

Türkgücü bleibt auf Rang 18

Damit rückt Havelse (17) bis auf vier Punkte an die Münchner (21) heran, die aufgrund Corona-bedingter Spielausfälle zwei Partien weniger absolviert haben. Türkgücü bekommt die nächste Gelegenheit zum Befreiungsschlag am kommenden Samstag beim VfL Osnabrück.