3. Liga: Bittere 1:5-Klatsche für Türkgücü München

Türkgücü München muss den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf verarbeiten. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken setzte es eine heftige 1:5 Niederlage. Ein Klassenerhalt rückt nach der 14. Saison-Niederlage und den 11 Punkten Abzug in weite Ferne. Der Abstand auf Platz 16 beträgt zwölf Punkte.

Türkgücü geht früh in Führung

Dabei hatte am Montagabend lange nichts auf diese Klatsche hingedeutet. Türkgücü kam gut ins Spiel, bestimmte die Anfangsphase und belohnte sich selbst: Auf dem rechten Flügel trieb Nico Gorzel den Ball nach vorne und schickte einen scharfen Ball vor den Strafraum der Gäste. Über Tim Rieder landet der Ball in zentraler Position an der Strafraumgrenze bei Sinan Karweina. Der zögerte nicht, schickte den Ball mit einem schönen Schuss in die rechte Torecke (12. Minute).

Saarbrücken dreht das Spiel mit Doppelschlag

Der Favorit aus Saarbrücken wirkte ob der offensiven und mutigen Einstellung der Münchner überrascht, doch brauchte nicht lange, um sich zu fangen. Mit einem Doppelschlag drehten die Saarländer das Spiel noch vor der 25. Minute. Ein schnell ausgeführter Freistoß überraschte die Defensive von Türkgücü. Erst kam Robin Scheu relativ unbedrängt zum Schuss. Der Abpraller landete direkt vor Sebastian Jacob, der trocken verwertete (21.)

Kurz darauf war Jacob wieder beteiligt. Er verlängerte einen Ball auf Jalen Hawkins, der direkt abzog. Türkgücü-Kapitän Alexander Sorge brachte noch einen Fuß an den Schuss, doch der Ball prallte unglücklich von seinem Spann an die Latte und von dort knapp hinter die Linie.

Saarbrücken kommt stärker aus der Pause

Doch Türkgücü gab sich nicht auf, spielte weiter offensiv nach vorne - und traf. Sorges Tor in der 33. Minute sorgt allerdings nur kurz für Jubel. Paterson Chato hatte den Ball noch aus einer klaren Abseitsposition berührt. So blieb es beim 1:2-Rückstand zur Pause.

Saarbrücken kam dann besser aus der Halbzeit. Die Gästen kombinierten nun gut, drückten Türkgücü hinten rein, kamen zu Chancen - und waren schließlich erfolgreich. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff war das Spiel entschieden. Es war wieder ein Doppelpack, der die Partie aus Türkgücüs Reichweite katapultierte.

Türkgücü bricht schließlich auseinander

Julian Günther-Schmidt besorgte nach einem schönen Spielzug mit einem strammen Weitschuss das 3:1 für die Gäste (53.). Nur zwei Minuten später erhöhte Jacob auf 4:1. Die Heimmannschaft hatte danach nichts mehr entgegenzusetzen, ergab sich auf dem Spielfeld seinem Schicksal. Justin Steinkötter machte in der 74. Minute das 5:1 und Türkgücü konnte letztendlich froh sein, dass es bei diesem Ergebnis blieb - obwohl die Mannschaft eine Halbzeit lang ein gutes Spiel gezeigt hatte.