3. Liga: Bittere 1:5-Klatsche für den TSV 1860 München

Der TSV 1860 München war mit der Magdeburger Spielweise vom Start weg überfordert. Bereits zur Halbzeit stand es 0:4. Alle vier Magdeburger Tore fielen nach Flanken von der rechten Seite und drei davon wurden mit dem Kopf erzielt. Den Anfang machte unglücklicherweise Löwen-Verteidiger Aaron Berzel mit einem Eigentor in der 14. Minute.

Eine Viertelstunde später fiel das 2:0 für Magdeburg durch Christian Beck. Das 3:0 in der 39. Minute gelang Sören Bertram. Kurz vor der Pause traf erneut Beck für die Gastgeber. In der 74. Minute erzielte Björn Rother das 5:0. Die Münchner präsentierten sich bei allen Toren defensiv schwach. In der Offensive fehlten den Löwen die Durchschlagskraft. Insgesamt waren die Pässe zu leicht auszuschauen und wurden schnell von den Magdeburgern abgefangen. In der 90. Minute gelang dem TSV 1860 München dann dank Markus Ziereis doch noch der Ehrentreffer.