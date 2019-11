3. Liga: "Big Point" für den FC Ingolstadt

Platzverweis gibt Eintracht den Rest

Nach dem Wechsel gingen die Hausherren deutlich engagierter zu Werke. Allerdings sah Steffen Nkansah nach einem rüden Einsteigen an der Mittellinie gegen Peter Kurzweg die Rote Karte. Diese Schwächung war zu viel für die Blau-Gelben. Von nun an kam die Eintracht kaum noch gefährlich vor das Tor der Ingolstädter, so dass das Team von Jeff Saibene keine Probleme hatte, die komfortable Führung über die Zeit zu bringen. Der eingewechselte Beister hätte die Führung sogar weiter ausbauen können.