3. Liga: Bayreuth will Tore gegen 1860 erzwingen

In Bayreuth ist nach 13 Spieltagen in der 3. Liga die Euphorie über den Aufstieg verflogen. Zu groß sind die Probleme der Mannschaft von Trainer Thomas Kleine, die den schlechtesten Angriff (nur acht Saisontore) und gleichzeitig die schlechteste Defensive (25 Gegentreffer) aufweist. Obwohl die Zahlen eine klare Sprache sprechen, fühlen sich die Oberfranken auf Tabellenplatz 20 unter Wert verkauft. Und ausgerechnet jetzt kommt der Tabellenzweite TSV 1860 München ins Hans-Walter-Wild-Stadion.

"Wir wissen, dass wir gegen eine starke Mannschaft spielen, die zurecht da oben steht, eine der Topmannschaften der Liga", sagt SpVgg-Trainer Thomas Kleine, der bei der Pressekonferenz vor dem Spiel zu einer kleinen Lobes ansetzte: "Sie haben einen erfahrenen Trainer, individuell eine wirklich gute Stärke und Spieler, die viel Torgefahr ausstrahlen. Sie haben mit Ball einen sehr guten Plan, stehen aber defensiv sehr gut und treten als Team auf."

(Sturm-) Problem erkannt, Problem gebannt?

Letzteres gilt auch für Kleines Team. Trotz einiger guter Spiele hätte sich seine Mannschaft aber zu selten für die Leistungen belohnt: "Die Mannschaft, bei der am Samstag erneut drei Innenverteidiger ausfallen, nimmt jedes Spiel an und gibt immer 100 Prozent, das war auch am Montag (bei der 0:3-Niederlage in Halle, d. Red.) so."

Gegen 1860 gelte es, die richtige Mischung zu finden - einerseits defensiv stabil stehen, andererseits aber auch Chancen zu erspielen: "Ich glaube, wir müssen es erzwingen. Wir können nur weiterpunkten, wenn wir Tore schießen. Ich bin komplett davon überzeugt, dass wir noch viele Tore schießen werden."