3. Liga: Bayreuth verstärkt sich mit Ex-Regensburger George

Drittligist SpVgg Bayreuth hat kurz vor Ende des Transferfensters eine neue Offensivkraft geholt: Jann George kommt von Erzgebirge Aue. Er verlässt den Zweitligisten nach nicht einmal einem Jahr.

Nach der einvernehmlichen Vertragsauflösung ist der 30-Jährige Bayreuth sofort spielberechtigt. Über die Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen bewahrt. George absolvierte bereits sein erstes Training für die Oberfranken. Die erste Möglichkeit für einen Spieleinsatz hat der 30-Jährige am Samstag (3.9., 14.00 Uhr, Liveticker), dann spielt Bayreuth bei Waldhof Mannheim.

Mit der Neuverpflichtung habe man "eine weitere Möglichkeit für unsere Offensive", erklärte Bayreuths Sportgeschäftsführer Michael Born. George solle für die SpVgg "dazu beitragen, den Klassenerhalt zu erreichen".

Aufstiegsheld beim SSV Jahn Regensburg

Bei seinem früheren Verein Regensburg war George bei zwei Aufstiegen dabei, 2016 in die dritte und dann 2017 in die zweite Liga. Bei seinem Abschied Anfang des Jahres verwiesen die Oberpfälzer auf seine enorme Bedeutung: "Die jüngste Geschichte des Jahn hängt unzweifelhaft eng mit Jann George zusammen". Am Schluss hatte er aber dort nur noch wenige Einsätze bekommen, weshalb er nach Aue gewechselt war.

Für viele bayerische Vereine aktiv

Der 30-Jährige stammt aus Nürnberg. In seiner Heimatstadt begann er seine Fußball-Karriere. Beim Club wurde er in der Jugend ausgebildet, bis er schließlich im Januar 2013 von der zweiten Mannschaft der Franken zur zweiten Mannschaft des TSV 1860 München wechselte. Dort stand er knapp vier Monate im Kader. Danach schloss er sich für zwei Jahre der SpVgg Greuther Fürth II an, bevor er zu Jahn Regensburg wechselte.

Neben seinem Beruf als Fußballprofi absolvierte er in der Donaustadt auch ein Studium in den Fächern Angewandte Bewegungswissenschaften und Evangelische Theologie.