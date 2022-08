3. Liga: Bayreuth verpasst Sieg im Kellerduell gegen Essen

An das vergangene Heimspiel denken die Oberfranken gerne zurück, da haben sie ihren ersten Saisonsieg gegen den VfL Osnabrück gefeiert. Und auch dieses Heimspiel am 6. Spieltag startete optimal für das Team von Trainer Thomas Kleine. Nach nur 90 Sekunden flankte Luke Hemmerich vor das Tor, Markus Ziereis war zur Stelle und köpfte den Ball zur 1:0-Führung für die SpVgg ins Netz.

Umstrittene erste Hälfte

Danach kamen die Gäste aber besser in Fahrt, Bayreuth-Keeper Sebastian Kolbe verhinderte mit einem starken Reflex ein Gegentor durch Felix Bastians. Essen baute immer mehr Druck auf die Defensive der Oberfranken auf. Aber der Bayreuther Alexander Nollenberger ließ die Fans im Stadion noch einmal aufhorchen, er traf per Kopf die Latte - fast das 2:0.

Essen stärker nach der Pause

Nach der Pause kamen die Gäste stärker zurück. Essen drängte auf den Ausgleich. In der 56. landete der Ball dann nach einem langen Einwurf durch Oğuzhan Kefkir bei Isaiah Young, der die Kugel wuchtig ins Netz schoß - der Ausgleich für Rot-Weiss-Essen.

Kurz vor Schluss sah Moritz Röhmling Gelb-Rot für ein Foul am Bayreuther Marcel Götz, der gerade auf dem Weg in den Strafraum war. Bayreuth verschärfte in der Nachspielzeit noch mal das Tempo, konnte aber auch in Überzahl kein Tor mehr herausspielen. So müssen sich die Gastgeber mit einem 1:1 zufrieden geben. Beide Teams verpassen mit jeweils einem Punkt den Sprung aus dem Tabellenkeller.

SpVgg Bayreuth - Rot-Weiss Essen 1:1 (1:0)

SpVgg Bayreuth: Kolbe - Stockinger (57. Steininger), F. Weber, To. Weber (66. Götz), Hemmerich - Kirsch - Groiß, Latteier (66. Andermatt), Ziereis (66. Fenninger) - Nollenberger (74. Thomann), Maderer

Rot-Weiss Essen: Wienand - Kefkir (82. Harenbrock), Heber, Bastians, Herzenbruch, Römling - Tarnat, Eisfeld (43. Fandrich) - Ennali (82. Berlinski), Young - Engelmann (88. Rios Alonso)

Schiedsrichter: Mario Hildenbrand (Tauberbischofsheim) - Zuschauer: 3920

Tore: 1:0 Ziereis (2.), 1:1 Young (56.)

Gelbe Karten: F. Weber (3), Andermatt (3), Fenninger (1) / Bastians (1), Heber (2), Ennali (3), Koczor (1)

Gelb-Rote Karten: - / Römling (86./wiederholtes Foulspiel)