3. Liga: Bayreuth - TSV 1860 live im BR Fernsehen & Stream

Bei der SpVgg Bayreuth ist die Stimmung nach zuletzt zwei Niederlagen, darunter das enttäuschende 0:3 beim Halleschen FC vom Montag, im Keller. Und ausgerechnet jetzt kommt mit dem TSV 1860 München ein Topteam ins Hans-Walter-Wild-Stadion, der aktuell Tabellenzweite.

Volles Haus erwartet

Die Stadt Bayreuth hat der "Altstadt" genehmigt, die Stadionkapazität für das Duell mit den Löwen auf bis zu 12.000 Zuschauer zu erhöhen. Es wird also voll am Samstag ab 14 Uhr, wie schon in den Partien im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV und in der Liga gegen Dynamo Dresden.

Gegen beide Topteams schafften die Oberfranken nach 90 Minuten ein 1:1. Die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine scheint sich gegen bessere Teams leichter zu tun.

TSV 1860 jagt Elversberg

Und die Löwen? Die wollen nach dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden nachlegen und weiter Jagd auf Tabellenführer SV Elversberg machen. Michael Köllners Mannschaft hat erst eins von sechs Auswärtsspielen verloren. Das soll auch in Bayreuth so bleiben.

Wir übertragen die Partie am Samstag (29.10.2022) ab 14 Uhr live im BR Fernsehen sowie im Stream auf BR24 Sport. Moderatorin in Bayreuth ist Julia Büchler, es kommentiert Florian Eckl.