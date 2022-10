3. Liga: Bayreuth gelingt in Meppen erster Auswärtssieg

Die Erleichterung fiel spürbar ab von Trainer Thomas Kleine nach dem ersten Auswärtserfolg der Saison seiner Bayreuther beim SV Meppen. Bayreuth, im ersten Durchgang harmlos, steigerte sich nach der Pause und ging durch Nollenberger in Führung. In der Schlussphase vergab der Aufsteiger die Großchance, alles klar zu machen. Am Ende sicherte der Keeper Sebastian Kolbe das 1:0 (0:0) - und damit die drei Punkte.