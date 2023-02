Bayreuth nach 0:2 beim SC Freiburg II weiter hinten drin

Durch die 0:2-Niederlage hat der Tabellen-17. Bayreuth weiterhin 19 Punkte auf dem Konto. Am Wochenende können die Altstädter von der Konkurrenz überholt werden und weiter zurück fallen.

Früher Führungstreffer für Freiburg II

Philip Fahrner brachte die Hausherren (4.) früh in Führung. Mit etwas mehr Abschlussstärke hätte Freiburg bis zur Halbzeitpause auch durchaus noch höher führen. Aber auch Bayreuth hatte seine Chancen. Markus Ziereis köpfte die Kugel (17.) an die Latte. Und einen scharfen Schuss von Tobias Stockinger konnte Torhüter Noah Atubolu (32.) im Nachfassen noch von der Linie kratzen.

Doppelchance für die Breisgauer, Last-Minute 2:0 per Elfer

Maximilian Breunig servierte perfekt auf Vincent Vermeij, dessen Kopfball konnte der Bayreuther Keeper Sebastian Kolbe durch einen beherzten Einsatz (50.) zum Eckball abwehren. Wenig später legte der Freiburger Mittelstürmer das Leder (59.) knapp am Kasten vorbei. Nollenberger hatte die Chance auf den Ausgleichstreffer, den Atubolu vereitelte. Der SC Freiburg verpasste (81.) eine Doppelchance zur Ergebnisverbesserung. Eine Hereingabe von Luke Hemmerich prallte an den Außenpfosten. Auf der anderen Seite machte Vermeij in der Nachspielzsit (90. +5) durch einen verwandelten Elfmetertreffer den Sack zu.