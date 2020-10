3. Liga: Bayern-Reserve spielt nur 1:1 gegen Uerdingen

Die runderneuerten Bayern, letztjähriger Meister, reisten mit einer bislang ausgeglichene Bilanz von vier Zählern und 5:5 Toren nach Düsseldorf. Auf Zuschauer-Unterstützung mussten die Mannschaften verzichten - das Düsseldorfer Ordnungsamt hatte auf die rapide steigenden Corona-Zahlen entsprechend reagiert.

Die erste Hälfte war eine zähe Partie ohne nennenswerte Torchancen. Beide Defensivreihen standen gut, Strafraumszenen hatten Seltenheitswert.

Bayern-Führung durch Dajaku

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: Die Gäste aus München begannen sehr druckvoll. Die Konsequenz: Der 19-jährige Stürmer Leon Dajaku erzielte in der 53. Minute sein zweites Saisontor. Aber die Führung hielt nur fünf Minuten, bis Muhammed Kiprit aus halbrechter Position den Ausgleich setzte.

Obwohl Uerdingens Fridolin Wagner in der 85. Minute nach einem Foul an Musialas Sololauf die Rote Karte kassierte, konnten die Münchner in den verbleibenden Minuten das Überzahl-Spiel nicht mehr ausnutzen. Es blieb beim 1:1.