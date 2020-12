3. Liga: Bayern II gegen Duisburg endet Unentschieden

Vermeij gleicht aus

Die Gäste konnten jedoch in der zweiten Hälfte durch ihren Topstürmer ausgleichen. Nicolas Feldhahn leistete sich einen ganz großen Bock im Aufbauspiel und spielte Moritz Stoppelkamp einen Pass direkt in die Füße. Der nahm blitzschnell das Tempo auf und bediente den in die Tiefe gestarteten Vincent Vermeij. Der Niederländer blieb vor Hoffmann eiskalt und vollendete mit einem platzierten Rechtsschuss ins lange Eck. Der Ausgleich. Nach dem 1:1 hat Duisburg als Vorletzter der Tabelle die größeren Abstiegssorgen.