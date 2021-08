3. Liga: B'schweig - TSV 1860 live im BR Fernsehen und im Stream

Der TSV 1860 fährt mit viel Selbstvertrauen nach Brauchschweig, denn die Mannschaft von Trainer Michael Köllner hat unter der Woche im Grünwalder Stadion 3:0 gegen Viktoria Köln gewonnen und damit den zweiten Heimsieg in dieser Saison eingefahren. Aber auch Braunschweig gewann am Dienstag mit 3:0 beim SC Verl. Nach schlechtem Saisonbeginn hat die Schiele-Elf damit einen Lauf gestartet, es war der dritte Sieg in Serie für die Eintracht.

Live im BR-Fernsehen und im Stream

Und auch Sie können live dabei sein: Verfolgen Sie das Spiel am Samstag, den 28.8.2021, ab 14.00 Uhr live im BR Fernsehen und hier im Stream. Moderiert wird die Übertragung von Julia Büchler, Kommentator ist Lukas Schönmüller. Auch in der BR Mediathek ist das Spiel live zu sehen.