3. Liga: Kracher 1860 München gegen Würzburg zum Auftakt

Das Highlight des ersten Drittligaspieltages aus bayerischer Sicht wird das oberbayerisch-fränkische Duell zwischen den Löwen und den Kickers sein. Das dritte Team aus dem Freistaat in dieser Liga, Türkgücü München, beginnt mit einem Gastspiel beim SC Verl.

Am dritten Spieltag (1.-16. August 2021) findet im Grünwalder Stadion das Münchner Stadtderby zwischen dem TSV und Türkgücü statt. Würzburg gegen Türkgücü München ist für den 13. Spieltag (22.-25. Oktober2021) angesetzt.

Hochkarätige Duelle am ersten Spieltag

Osnabrück und Duisburg eröffnen die Saison am Freitag (23.7.2021, 19.00 Uhr) an der Bremer Brücke. Unter anderem treffen am ersten Spieltag auch die früheren Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig sowie Waldhof Mannheim und der 1. FC Magdeburg in direkten Duellen aufeinander. Außer dem Eröffnungsspiel werden alle weiteren Partien des ersten Spieltags, die vom 24. bis 26. Juli stattfinden, am kommenden Montag (5.7.2021) zeitgenau terminiert.