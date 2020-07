3. Liga: Aufstiegskrimi mit Würzburg, Ingolstadt und 1860

Fest steht, dass es mindestens ein Team aus dem Freistaat schafft. Am finalen Spieltag haben die Würzburger Kickers am Samstag (14.00 Uhr) die besten Chancen auf ein Happy End und die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Abgefangen werden können die Unterfranken nur noch vom FC Ingolstadt. Die Oberbayern müssen allerdings im direkten Duell beim TSV 1860 München bestehen. Die Tabellen-Trümpfe liegen dabei klar bei den Gästen - die "Löwen" glauben aber noch an ein kleines Wunder.

Die Aufstiegs-Aussichten der drei Vereine im Überblick:

WÜRZBURGER KICKERS (3. Platz/63 Punkte/Torverhältnis +11)

Weil Spitzenreiter FC Bayern II nicht aufsteigen darf, reicht Platz drei hinter Braunschweig zum Erfolg. Mit drei Punkten Vorsprung auf die viertplatzierten Ingolstädter müssen die Unterfranken demnach gegen Halle nur ein Remis holen, um feiern zu können. "Wir gehen voll Vorfreude in das Spiel. Wir wissen, dass wir punkten müssen und werden", sagte Trainer Michael Schiele vor dem Duell. Sein Team hatte beim 1:5 am Mittwoch bei Viktoria Köln die erste Aufstiegschance vor den Augen von Würzburgs Fußball-Chef Felix Magath auf der Tribüne klar vergeben. Schiele will den Dämpfer schnell abhaken. "Das, was die Mannschaft die letzten Wochen geleistet hat, ist phänomenal. Wir wissen, was wir können. Das ist eine absolut geile Situation."

FC INGOLSTADT (4. Platz/60 Punkte/Torverhältnis +19)

Weil die Schanzer nach acht ungeschlagenen Partien daheim mit 0:2 gegen Magdeburg verloren, muss im Derby bei 1860 noch ein Erfolg her. Dank des Punktverlusts von Verfolger Duisburg hat es der FCI aber selbst in der Hand: Ein Sieg bedeutet mindestens den Relegationsrang. 2Wir werden nicht aufgeben2, betonte Trainer Tomas Oral. 2Die Niederlage darf und wird uns nicht aus der Bahn werfen." Ingolstadt will ebenso wie Würzburg cool bleiben und nach dem Ende der Erfolgsserie nicht anfangen zu zweifeln. Zum Duisburg-Patzer (2:2 bei Bayern II) sagte Oral: "Man sieht, dass irgendeiner doch noch will, dass wir ein großes Wort mitsprechen im Aufstiegskampf."

TSV 1860 MÜNCHEN (7. Platz/58 Punkte/Torverhältnis +11)

Die Löwen-Rechnung für den Aufstieg ist dreigeteilt: Zuerst muss ein Heimsieg gegen Ingolstadt her. Und zugleich dürfen die vor dem TSV platzierten Duisburger (gegen Unterhaching) und Rostocker (in Chemnitz) nicht gewinnen. Dass die jüngst schon abgeschriebenen Sechziger doch noch die Chance auf die Relegation haben, sorgt bei Trainer Michael Köllner für Genugtuung. "Ich habe der Mannschaft immer gesagt: Glaubt nicht, was andere sagen. Im Fußball passieren die tollsten Dinge", berichtete er nach dem wilden 4:2 in Großaspach. "Wir sind im Finish dabei, das ist verrückt." Investor Hasan Ismaik twitterte: "Jetzt könnt ihr Helden werden und Geschichte schreiben!"

BR24 Sport überträgt das Spiel zwischen den Löwen und den Schanzern live im BR Fernsehen und auf BR24Sport.de!