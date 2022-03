3. Liga: Aufholjagd des TSV 1860 endet in Mannheim

Nur noch Tabellenplatz sieben belegt die Mannschaft von Trainer Michael Köllner nach dem 0:3 (0:1) beim SV Waldhof Mannheim, der auf Rang vier vorrückte. Da Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück auch noch Nachholspiele haben, werden die Chancen immer kleiner, dass der TSV 1860 nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen kann.

In Mannheim versetzte Marcel Costly den Münchnern mit seinem frühen Führungstreffer (4.) den ersten Dämpfer. Keeper Marco Hiller hatte einen Handelfmeter pariert, Costly setzte aber nach und traf. Nach der Pause erhöhten die Waldhöfer dank eines Handelfmeters von Joseph Boyamba (66.) und durch Pascal Sohm in der Nachspielzeit (90.+4).

Mannheim zweikampfstärker

Vom frühen Gegentor überrumpelt, hatten die Münchner zunächst nicht ins Spiel gefunden. Mannheim dominierte und schnürte die Sechziger in der eigenen Hälfte fest. Die Zweikämpfe gingen fast alle an die Hausherren. Je länger die Partie dauerte, desto mutiger spielte der TSV. Doch am Ende stand ein verdienter Sieg für deutlich bissigere Mannheimer.

Aufgeben will sich der TSV trotzdem nicht. Auch wenn der Rückstand auf Relegationsplatz drei auf sechs Punkte anwuchs. "Ich weiß nicht, was passiert in den nächsten Wochen. Es gibt noch interessante Konstellationen. Wir bleiben dran", sagte Stephan Salger.