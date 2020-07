3. Liga auf der Zielgeraden - wer wird Meister, wer steigt auf?

FC Ingolstadt: Der Relegationsplatz ist möglich

Auch der FC Ingolstadt könnte am vorletzten Spieltag einen vorentscheidende Schritt Richtung Aufstieg gehen. Die "Schanzer" empfangen Abstiegskandidat 1. FC Magdeburg. Glückt ein Heimsieg, bleibt der FCI an der Spitzengruppe dran oder klettert sogar nach oben. Rechnerisch ist am 37. Spieltag sogar Platz zwei möglich, wenn die Konkurrenten aus Würzburg und Braunschweig patzen.

Sollte der MSV Duisburg beim FC Bayern München II verlieren, hätte Ingolstadt sogar schon - ein Sieg gegen Magdeburg vorausgesetzt - mindestens den Relegationsplatz sicher, ganz egal, wie die anderen Konkurrenten spielen. Das große Plus des FCI im Saisonfinale: Ingolstadt hat von allen Topteams die beste Tordifferenz, die am Ende vielleicht zwischen direktem Aufstieg und Relegationsplatz entscheiden könnte.