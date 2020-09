3. Liga am Samstag live: TSV 1860 München - 1. FC Magdeburg

Die 3. Liga bleibt die "bayerischste" Liga aller Zeiten: Auch in der Saison 2020/21 sind mit Ingolstadt, Unterhaching und drei Münchner Klubs wieder fünf Vereine aus dem Freistaat dabei. Außerdem spielen zahlreiche Ex-Bundesligisten und Traditionsklubs wie Dynamo Dresden, der 1. FC Kaiserslautern oder der MSV Duisburg in der 3. Liga.

Mit BR24 Sport sind Sie auch in der neuen Saison immer am Ball: Alle Tore der bayerischen Klubs gibt's es ab Samstag wieder bei uns im Web, in der BR24-App und auf unseren Social-Media-Kanälen.

Nächstes Livespiel: TSV 1860 München - 1. FC Magdeburg

Daneben gibt es zahlreiche Topspiele live im BR Fernsehen und im Stream. Am 2. Spieltag übertragen wir das Heimspiel des TSV 1860 München gegen den 1. FC Magdeburg.

Die Löwen wollen mit dem Schwung aus dem 3:1-Erfolg gegen den SV Meppen gleich den nächsten Dreier nachlegen. Fans im Stadion sind wegen der hohen Corona-Inzidenzzahlen in München nicht zugelassen. Ob es gelingt, sehen Sie am Samstag ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream.