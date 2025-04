Abstieg rückt näher - Haching verliert auch in Köln

Für Unterhaching war es die 17. Niederlage im 30. Saisonspiel. Das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln ging zunächst gut los, doch am Ende stand beim 1:3 (1:1) erneut eine Pleite. Das Team von Sven Bender wartet unter ihrem neuen Trainer weiter auf den ersten Dreier. Satte 18 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer bei noch 24 zu vergebenen Punkten erscheinen utopisch.

Blitzstart: Popp trifft und verpasst 2:0

Mit dem Mut der Verzweiflung gingen die Hachinger das Auswärtsspiel an - und belohnten sich mit der ersten Torchancen. Winter-Leihgabe Leander Popp brachte die Gäste nach einem Steilpass in Führung. Auch in der Folge machte die Spielvereinigung einen guten Eindruck und Popp hatte in der 11. Minute das 2:0 auf dem Fuß. Nach Vorlage von Luc Ihorst verpasste der 19-Jährige das Tor aus kurzer Distanz.

Trotz des guten Starts hatte die Führung nicht lange bestand. Lex Tyger Lobinger glich in der 28. Minute aus, Viktoria übernahm in der Folge auch die Spielkontrolle. Mehrmals musste Haching-Keeper Eisele in höchster Not retten. Nach der Pause wurde er dann geschlagen, allerdings vom eigenen Mann. Johannes Geis köpfte eine Freistoßflanke ins eigene Tor. Köln blieb dran und erhöhte nach Vorlage von Lex Tyger Lobinger durch Said El Mala auf 3:1.

Verdiente Pleite: Haching harmlos

Haching kam nicht mehr gefährlich vor das Tor der Gastgeber, stattdessen hätten die Rheinländer das Ergebnis noch deutlich höher gestalten können. Durch die vierte Niederlage in Folge bleibt Haching nach 30 Spielen bei 19 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und muss aller Voraussicht nach den Gang in die Regionalliga Bayern antreten.