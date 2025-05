Kein Pokalschwung für Haching: Dresden gewinnt souverän

Gegen Aufsteiger Dynamo Dresden wollte sich Absteiger Unterhaching eigentlich noch einmal teuer verkaufen und den Schwung aus dieser Partie mit ins Pokalfinale gegen Illertissen (am 17. Mai um 17.30 Uhr im Livestream auf BR24Sport) mitnehmen. Der Wunsch von Trainer Vitali Matvienko hatte sich nach drei Treffern der Gastgeber jedoch innerhalb von sieben Minuten in Luft aufgelöst.

Haching überrascht den Aufsteiger

Allerdings hatten die Gastgeber die Partie im Griff. Den Führungstreffer konnten sie trotz Dominanz zunächst aber nicht landen. Große Chancen Mangelware! Dem Team von Cheftrainer Thomas Stamm fehlte es an der Zielstrebigkeit. Dafür waren die Gäste überraschend kurz vor der Pause nah am ersten Treffer dran. Lenn Jastremski kam nach Zuspiel von Lamby am linken Fünfereck zum Abschluss. Sein satter Schuss landete an der Latte. Und so ging es torlos in die Kabine.

Dresden dreht auf

Um noch Chancen auf den Meistertitel zu haben, mussten die Tabellenzweiten aus Sachsen in der zweiten Hälfte eine Schippe drauflegen. Jakob Lemmer war in der 55. Minute schon nah am Torerfolg. Er hatte aus spitzem Winkel abgezogen, um den Ball ins lange Eck zu legen, doch Keeper Kai Eisele verhinderte den Einschlag. In der 61. Minute war das Leder dann im Kasten der Hachinger. Mika Bauer schickte mit dem Treffer zum 1:0 ein Empfehlungsschreiben für eine Vertragsverlängerung an die Verantwortlichen. Nur vier Minuten später erhöhte dann Lemmer mit einem Sahnetor auf 2:0.

Die Gastgeber waren nun heiß auf mehr. Christoph Daferner, der nach einer Leihe fest vom 1. FC Nürnberg nach Sachsen wechselt, knallte das Spielgerät an den rechten Pfosten. Das 3:0 machte dann kurz darauf Claudio Kammerknecht perfekt. Trotz Sieg konnten die Dresdner in der Tabelle nicht mehr an Bielefeld vorbeiziehen und sind Vizemeister.

Unterhaching verabschiedet sich in die Regionalliga, Dresden wird in der kommenden Saison als Zweitligist auflaufen.