TSV 1860 - Aachen | 19.4., 14 Uhr | Stream & BR Fernsehen

Während es neben dem Platz beim TSV 1860 wieder einmal kriselt, dümpelt der Klub sportlich im Liga-Mittelmaß. Die Münchner haben immerhin die Abstiegsängste mit drei Siegen infolge hinter sich gelassen und können am 34. Spieltag befreit aufspielen.

Im Ligaendspurt empfängt der Tabellenneunte am Samstag (14 Uhr) den Elften aus Aachen. Im letzten Aufeinandertreffen trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden. Auch dieses Mal könnte man mit Blick auf die Tabelle sicherlich ein enges Duell erwarten. Allerdings lief es bei den Gästen in den letzten drei Partien nicht ganz so konstant rund wie bei den Löwen. Eine Niederlage gegen Arminia Bielefeld, ein Unentschieden gegen Hannover 96 und zuletzt ein Sieg gegen den SV Sandhausen lautet die Bilanz.

3. Liga live im BR Fernsehen & Stream

Verfolgen Sie die Partie TSV 1860 München - Alemannia Aachen ab 14 Uhr im Livestream auf BR24Sport und live im BR Fernsehen. Ihr Kommentator ist Bernd Schmelzer. Als Moderator ist Lukas Schönmüller Vorort.