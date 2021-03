3. Liga: 2:2-Remis der Bayern-Reserve in Mannheim

Zum Abschluss des 26. Spieltags trennen sich Waldhof Mannheim und die Reservemannschaft vom FC Bayern München mit 2:2. Beide Teams boten ein ansprechendes Tabellen-Nachbarschaftsduell, das mit einer gerechten Punkteteilung endete.

Bayern-Coach Seitz mit Innenraumverbot

Die Münchner mussten in Mannheim auf ihren Trainer Holger Seitz verzichten. Da der 46-Jährige beim Spiel gegen Dresden vergangene Woche eigentlich Gelb-gesperrt war, das Team aber trotzdem betreut hatte, verhängte der DFB eine Verlängerung des Innenraumverbots und eine Geldstrafe für den Trainer. Damit fehlt Seitz auch nächsten Sonntag gegen Wehen Wiesbaden. Bei der Partie in Mannheim übernahm Co-Trainer Dirk Teschke die Verantwortung auf der Bank der Münchner.

Die Startelf bei den Bayern änderte sich im Vergleich zum Dresden-Spiel (1:1) am Mittwoch auf drei Positionen: Für Maximilian Zaiser, Armindo Sieb und Dimitri Oberlin spielten Angelo Stiller, Christopher Scott und Lenn Jastremski. Erstmals waren Fiete Arp und Sarpreet Singh nach Verletzungen wieder im Kader.

Frühe Waldhof-Führung

Beide Mannschaften traten offensiv auf, die Hausherren gingen schnell in Führung: Linksverteidiger Anton Donkor setzte einen präzisen Flachschuss ins rechte untere Eck, Bayerns Keeper Lukas Schneller war machtlos. Doch das 1:0 hielt nicht lange: Nach einem Foul von Jan-Hendrik Marx im Strafraum entschied Schiedsrichter Florian Exner auf Elfmeter. Bayern-Kapitän Nicolas Feldhahn schnappte sich den Ball und versenkte die Kugel im Kasten von Timo Königsmann (17. Minute). Mannheims Keeper war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte das Leder aber nicht mehr aus dem Eck fischen.

In der 33. Spielminute erzielte Donkor seinen zweiten Treffer in diesem Spiel: Der 23-jährige Stürmer sprang nach einem Eckball am ersten Pfosten stehend am höchsten, konnte den Ball als Aufsetzer ins linke Toreck köpfen. Bis zur Pause blieb es beim 2:1 für die Mannschaft von Patrick Glöckner.

Abwechslungsreiche Partie

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang der Bayern-Reserve der erneute Ausgleich: Christopher Scott drückte aufs Tempo und schloss nach einem herrlichen Doppelpass mit Torben Rhein direkt ab. Im Anschluss an das 2:2 entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams drückten auf die Entscheidung, gingen mit offenem Visier zu Werke. In der sieben-minütigen Nachspielzeit ging es zwar nochmal hoch her, aber weder der Heimelf noch den Gästen aus München gelang der Lucky Punch.

"Wenn man das ganze Spiel betrachtet, sind wir zufrieden mit dem Punkt. Wir haben eine gute Qualität in unserer Mannschaft. Es macht Spaß." Bayern-Kapitän Nicolas Feldhahn

Bayern schiebt sich auf Rang elf

Mannheim beendete seine torlose Negativ-Serie von drei Pleiten in Serie. Waldhof bleibt mit 34 Punkten Zehnter. Die Bayern, die seit vier Partien auf einen Sieg warten, haben 30 Zähler auf dem Konto und stehen auf Platz elf.

SV Waldhof Mannheim - Bayern München II | 2:2 (2:1)

SV Waldhof Mannheim: Königsmann - Marx, Gohlke, M. Seegert (74. Verlaat), Donkor - Costly (84. Gottschling), Christiansen (75. Saghiri), Ma. Schuster, Jastrzembski (84. Garcia) - Boyamba, Martinovic (66. Roczen)

FC Bayern München II: Schneller - Stanisic, Feldhahn, Arrey-Mbi - Waidner, Vita - Rhein (67. Singh), Stiller, Welzmüller - Scott (83. Oberlin) - Jastremski (83. Arp)

Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)

Tore: 1:0 Donkor (9.), 1:1 Feldhahn (16./Foulelfmeter), 2:1 Donkor (33.), 2:2 Scott (47.)

Gelbe Karten: Christiansen (3), Martinovic (4) / Rhein (2), Feldhahn (3), Oberlin (1)