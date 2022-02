3. Liga: 1860 verspielt Sieg gegen Braunschweig

1860 München lässt in der Aufholjagd um die Aufstiegsplätze Punkte liegen. Gegen Eintracht Braunschweig verspielt Sechzig die Führung. Dabei fing das Spiel vielversprechend an für die Münchner. Bereits in der 3. Minute nutzt Sechzig ein schlampiges Zusammenspiel der Braunschweiger im Mittelfeld aus. Richard Neudecker schaltet am Schnellsten und bringt den Ball geschickt zu Marcel Bär, der zur Führung für die Hausherren trifft.

Sechzigs früher Treffer sorgt dafür, dass das Spiel auf beiden Seiten an Fahrt aufnimmt. Während Braunschweig am Münchner Schlussmann Marco Hiller scheitert, baut Phillipp Steinhart die Führung für die Münchner Löwen weiter aus. Sechzig kombiniert sich vor das Tor des BTSV. Nach guter Vorarbeit von Stefan Lex netzt Steinhart zum 2:0 ein (34.).

Braunschweig gehört die zweite Halbzeit

Während die erste Halbzeit den Hausherren gehört, bestimmt Braunschweig nach Wiederanpfiff das Spiel. Lion Lauberbach verkürzt für die Niedersachsen aus kurzer Distanz auf 1:2 (55.). Sechzigs noch so stabile Defensive in der ersten Halbzeit offenbart immer wieder Fehler. Braunschweig kommt immer wieder zu Chancen, per Volley-Schuss erzielt Jan-Hendrik Marx schließlich den Ausgleich für Braunschweig.

Kurz vor Spielende wird es nochmals hitzig. Braunschweigs Brian Behrendt kassiert wegen Handspiels die zweite Gelbe Karte und muss mit Gelb-Rot vom Platz. Doch der Platzverweis bleibt ohne Wirkung. Das Löwen-Duell endet 2:2. Sechzigs Abstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Zähler, die Löwen haben aber auch noch zwei Nachholspiele zu absolvieren. Die Chance auf den Aufstieg bleibt.

Das Ergebnis hat keine Auswirkungen auf die Tabelle. 1860 bleibt in der Tabelle auf Rang acht, Braunschweig auf Platz drei.

TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig 2:2 (2:0)

TSV 1860 München: Hiller - Belkahia (63. Lang), Salger, Moll - Deichmann (74. Biankadi), Dressel, Tallig, Steinhart, Neudecker - Bär, Lex (63. Linsbichler)

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Marx, Behrendt, Schultz, Schlüter - Krauße, Nikolaou, Multhaup (71. Ilhorst), Henning (88. Strompf), Müller (81. Kobylanski) - Lauberbach

Tore: 0:1 Bär (3.), Steinhart (34.), Lauberbach (55.), Marx (78.) Gelbe Karten: Salger, Moll / Schultz

Gelb-Rote Karten: / Behrendt (87./ Handspiel)