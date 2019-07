FC Ingolstadt - MSV Duisburg 3:2

Der FC Ingolstadt feiert mit dem 3:2 über den MSV Duisburg einen gelungenen Heimauftakt in der 3. Liga. Die Ingolstädter hatten in der ersten Viertelstunde leichte Vorteile, waren zunächst strukturierter im Ballbesitz und wirksamer in der Arbeit gegen den Aufbau der Duisburger. In einer eher mäßigen ersten Hälfte ging der FCI in der 32. Minute in Führung: Nach einer halbhoher Hereingabe durch Peter Kurzweg nutzte Kapitän Stefan Kutschke den großen Freiraum auf der linken Strafraumseite und traf mit dem rechten Fuß aus gut zwölf Metern in die flache linke Ecke. Die Gäste wurden zwar etwas stärker, konnten sich aber keine zwingende Chancen erarbeiten.

Die zweite Halbzeit war deutlich besser als die erste. Mann des Spiels war Maximilian Beister mit seinem Doppelpack. Das erste Tor des Angreifers (57.) konterte Duisburgs Daschner umgehend mit dem Anschlusstor. Doch auch Beisters zweiter Treffer in der 71. Minute war noch nicht die Entscheidung, weil Stoppelkamp die Partie vier Minuten vor dem Ende noch mal spannend machte. Die Gäste kamen aber nicht mehr zum Ausgleich. Ingolstadt gelingt durch zwei Siege aus zwei Spielen der perfekte Saisonauftakt.

Ingolstadt: Buntic - Heinloth (8. Pintidis), Paulsen, Keller, Kurzweg - Gaus, Krauße - Beister (81. Sussek), Wolfram - Kaya (69. Bilbija), Kutschke

Duisburg: Weinkauf - Bitter, Boeder, Compper, Sicker - Albutat (63. Engin), Ben Balla (77. Sliskovic) - Stoppelkamp, Daschner, Krempicki - Vermeij (85. Mickels)

Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (Müllheim)

Tore: 1:0 Kutschke (32.), 2:0 Beister (59.), 2:1 Daschner (60.), 3:1 Beister (71.), 3:2 Stoppelkamp (86.)

Zuschauer: 7.000

Gelbe Karten: Gaus, Kurzweg - Krempicki, Comppe