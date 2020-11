3. Liga: 1860 und Türkgücü trennen sich Unentschieden

Die erste richtige Torchance gab es nach 20 Minuten! Eine Flanke von der linken Seite legte Stefan Lex perfekt auf Dennis Dressel ab. Der Löwe zog aus zwölf Metern stramm flach ab. Türkgücü-Tormann René Vollath konnte den Schuss mit Mühe noch parieren und hatte das Leder im Nachfassen. Nur kurz danach zappelte der Ball dann doch im Netz! Daniel Wein holte sich das Spielgerät am Mittelkreis und trieb es bis an die Strafraumgrenze. Dort steckte er auf Fabian Greilinger (22.) durch, der auf der linken Bahn völlig allein gelassen wurde und aus 13 Metern mit einem flachen Schuss in die rechte Torecke vollendete.

Die direkte Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten! Mit einer butterweichen Flanke von der linken Seite fand Sercan Sararer den perfekt einlaufenden Petar Slišković (25.). Der ließ sich diese Chance nicht nehmen und köpfte aus fünf Metern elegant zum 1:1-Ausgleich ein. Etwas Glück hatte schließlich noch Stefan Stangl, dessen Handspiel im Strafraum nicht geahndet wurde.