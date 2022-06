3. Liga: 1860 startet in Dresden - Ingolstadt empfängt Bayreuth

Die neue Spielzeit beginnt am 22. Juli mit dem Eröffnungsspiel, bei dem der VfL Osnabrück den MSV Duisburg empfängt. Die drei bayerischen Klubs dürfen sich aber ebenso gleich auf tolle Duelle freuen.

Die Münchner Löwen fahren als selbsternannter Aufstiegskandidat zu Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden und empfangen am 2. Spieltag Aufsteiger VfB Oldenburg. Der FC Ingolstadt 04 hat zunächst Aufsteiger SpVgg Bayreuth zu Gast und muss am 2. Spieltag bei Borussia Dortmund II antreten. Die SpVgg Bayreuth trägt ihr erstes Heimspiel am 2. Spieltag gegen den SC Freiburg II aus.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Partien erfolgen noch.

3. Liga live bei BR24 Sport

Wie in der vergangenen Saison überträgt Blickpunkt Sport auch in der neuen Spielzeit wieder ausgewählte Samstags-Topspiele mit bayerischer Beteiligung live. Alle Tore und Höhepunkte zu den Spielen der bayerischen Klubs finden Sie bei BR24 im Web und in der App.