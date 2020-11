3. Liga: 1860 nimmt nur einen Punkt aus Verl mit

Zu Beginn hatten beide Mannschaften Startschwierigkeiten, die bis zur 20. Spielminute andauerten. Mit dem ersten Schuss aufs Verler Tor erzielte Stefan Lex dann per Kopf die 1:0-Führung. Von da an tauten die Ostwestfalen auf und kamen in den Minuten darauf zu mehreren guten Gelegenheiten, die Löwen-Keeper Marco Hiller zu verhindern wusste. Erst in der 39. Minute wurde der Keeper Christopher Lannerts Schuss überrascht, der zum Ausgleich neben ihm einschlug. Verl hatte in den letzten 25 Minuten mehr vom Spiel, trotzdem war für den zweiten Durchgang alles offen.