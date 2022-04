3. Liga: 1860 München wahrt gegen Havelse Mini-Aufstiegschance

Löwen steigern sich in zweiter Halbzeit

Bemerkenswert war am Samstag die Leistungssteigerung der Sechziger in der zweiten Hälfte. Zur Pause war es ja ein durchaus gerechtes Unentschieden, das die Zuschauer in Giesing da verfolgten.

Die Blauen spielten, aber die in Rot gekleideten Havelser konterten flink und hatten durch Florian Riedel (Pfosten, 23. Minute) und Kianz Froese (40.) große Chancen zur Führung, aber auch Stefan Lex hätte auf der anderen Seite treffen müssen (45.).

Marcel Bär führt Torjägerliste an

In der zweiten Halbzeit dann waren es nur noch die Löwen, die große Gelegenheiten hatten - und sie nun auch allesamt nutzten: Abwehrspieler Semi Belkahia köpfte die Führung (51.), die später dann Marcel Bär mit zwei feinen Toren erhöhte (81./89.).

Positiver Nebeneffekt: Sascha-Mölders-Nachfolger Bär könnte nun dem 37-Jährigen nun auch als Liga-Torschützenkönig folgen: Er führt mit 19 Toren die Torjägerliste an. Und die Löwen können ihre Saisonziele alle noch erreichen.

TSV 1860 München - TSV Havelse 3:0 (0:0)

TSV 1860 München: Hiller - Deichmann (88. Salger), Belkahia, Morgalla, Steinhart (27. Greilinger) - Moll - Tallig (88. Goden), Biankadi (61. Neudecker), Dressel (88. Freitag), Lex - Bär

TSV Havelse: Quindt - F. Riedel (84. Engelking), Arkenberg, Fölster - Daedlow (88. Plume) - Damer, L. Meyer, Gubinelli, Teichgräber - Froese (84. Langfeld), Lakenmacher

Schiedsrichter: Cristian Ballweg (Mannheim)

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Belkahia (51.), 2:0 Bär (82.), 3:0 Bär (89.)