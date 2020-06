3. Liga: 1860 München setzt sich gegen Hallerscher FC durch

Der TSV 1860 München hatte am 34. Spieltag den besseren Start erwischt und ging mit einem schnellen Treffer in Führung. Stefan Lex überwand Halles Keeper Kai Eisele mit einem geschlenzten Rechtsschuss und versenkte den Ball zum 1:0-Führung. Anstatt das Tempo weiter hoch zu halten, ließ die Mannschaft von Michael Köllner im Anschluss aber nach und die Gäste kamen immer besser in die Partie. In der 32. Minute wurde der Einsatz belohnt. Ein Eckball von der linke Seite segelte quer über den Fünfer der Münchner hinweg und landete am rechten Strafraumeck auf der Stirn von Florian Hansch, der köpfte die Kugel direkt vor den Kasten von Marco Hiller. Anthony Syhre stieg am höchsten und nickte den Spielball über die Linie. Nach 32 Minuten stand es 1:1. Mit dem Spielstand ging es auch in die Halbzeit-Pause.