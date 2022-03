3. Liga: 1860 München schlägt Viktoria Berlin mit 2:0

Der TSV 1860 München bleibt in der Erfolgsspur. Das Team von Coach Michael Köllner zeigte auch in seiner Partie am 30. Drittliga-Spieltag im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark eine ansprechende Leistung. Die Gäste aus München gewannen vor knapp 3.400 Zuschauern mit 2:0 gegen den FC Viktoria 1889 Berlin.

Perfekter Start für Löwen

Köllner verzichtete nach dem 2:0-Sieg gegen den SC Verl auf personelle Veränderungen. Die Gäste aus München begannen zielstrebig und gingen bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Erik Tallig setzte sich auf der rechten Seite gegen Tobias Gunte durch und zog in in den Strafraum. Seine scharfe Hereingabe fälschte Berlins Kapitän Björn Jopek auf der Höhe des ersten Pfostens ins eigene Tor ab.

2:0 nach 22 Minuten

Marcel Bär erhöhte bereits in der 22. Minute auf 2:0 durch einen berechtigten Elfmeter nach einem Foul von Lukas Pinckert an Stefan Lex. Seit Sascha Mölders den Verein verlassen hat, trifft der 29-Jährige am laufenden Band. Es war bereits Bärs 14. Saisontor. Die Sechziger steckten nicht zurück und stürmten munter weiter Richtung Kasten von Berlins Keeper Julian Krahl. Ende der ersten Hälfte kamen die Hausherren etwas besser ins Spiel, konnten aber ihre wenigen Chancen nicht nutzen.

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: 1860 war dem entscheidenden dritten Treffer näher als die Berliner dem Anschlusstor. Aber beide Teams kreierten keine hundertprozentigen Tormöglichkeiten mehr. Es bliebt beim 2:0 für die Gäste.

Ärgerlich war die fünfte Gelbe Karte für Lex nach einer Schwalbe. Der Angreifer ist für das nächste Spiel bei Waldhof Mannheim gesperrt.

Zurück im Aufstiegskampf

Durch diesen Sieg sind die Löwen zurück im Aufstiegsrennen. Mit 49 Punkten haben sie nur noch zwei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz. Allerdings haben die Mannschaften vor ihnen noch die Möglichkeit, sich wieder abzusetzen.