3. Liga: 1860 München holt den Dreier in Köln

Die Partie wurde zunehmend zerfahrener und gerade von den Löwen kam nicht mehr viel. Ausgerechnet in der schwächsten Phase, reichte jedoch ein Traumpass von Keanu Staude und ein überlegter Abschluss von Bär für das 1:0. Für die Kölner war der Rückstand ein deutlicher Weckruf. Der Tabellen-13. erspielte sich in den letzten Minuten mehrere Chancen, Seokju Hong und Simon Handle scheiterten jedoch zweimal am überragend agierenden Löwen-Torwart .

Sieg nicht unverdient

In der zweiten Hälfte erhöhte Köln den Druck und eroberte zahlreiche Standardsituationen. Abgesehen von einem Abschluss von David Philipp kam jedoch wenig gefährliches dabei heraus. 1860 berappelte sich und hätte nach Handspiel von May einen Elfmeter bekommen können. Der Kölner stand in der Schlussphase erneut im Mittelpunkt, nachdem er etwas überhart mit Gelb-Rot vom Platz flog. Im Anschluss konnte Viktoria nicht wirklich in die Nähe des Münchner Tor kommen. Letztlich ist der Sieg für die Münchner "Rumpftruppe" nicht unverdient.