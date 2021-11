3. Liga: 1860 München gewinnt mit 3:2 bei Havelse

Klare 2:0-Führung der Löwen nach 45 Minuten

Die Münchner starteten gut in die erste Hälfte und lagen völlig verdient mit zwei Treffern nach 45 Minuten in Führung. Geburtstagskind Stefan Lex war an beiden Toren beteiligt, am ersten indirekt (Eigentor durch Tobias Fölster) und am zweiten mit einer schönen Flanke auf den freistehenden Marcel Bär. Der gebürtige Gifhorner köpfte die Kugel in das rechte Eck.

1860 hätte durchaus noch höher führen können, unter andere schoss Sascha Mölders den Ball an den Querbalken. Havelse bemühte sich immer wieder, ins Spiel zu kommen, blieb in der ersten Halbzeit aber fast chancenlos.