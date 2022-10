3. Liga: TSV 1860 München trotz Punktverlust Tabellenführer

Der oberbayerische Aufstiegsaspirant 1860 München bleibt auch im dritten Auswärtsspiel in Serie in der 3. Fußball-Liga sieglos. Nach dem überraschenden Aus im bayerischen Landespokal am vergangenen Dienstag beim FV Illertissen folgte nun der Dämpfer in der Liga. Trotz des 1:1 (0:0) bei Borussia Dortmund II erobern die Löwen die Tabellenspitze, da die SV Elversberg im Parallelspiel Verl 1:2 unterliegt.

Dortmund das bessere Team vor 2500 Löwen-Fans

Selbst über eine Niederlage hätten sich die Löwen aber nicht beschweren dürfen, denn Dortmund II war über 90 Minuten das spielbestimmende und auch gefährlichere Team vor 2500 mitgereisten Löwen-Fans.

Letztlich fehlte es den Jungborussen aber wieder einmal an der Durchschlagskraft, während 1860 glücklich per Elfmeter zur zwischenzeitlichen Führung durch Albion Vrenezi kam (62. Minute). Mit einem sehenswerten Schlenzer besorgte Marco Pašalić den Dortmundern immerhin noch einen Punkt (68.).