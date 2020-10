3. Liga: 1860 kehrt an Tabellenspitze zurück

Am vergangenen Mittwoch hatten die "Sechzger" durch das 1:2 gegen den 1. FC Saarbrücken Platz eins eingebüßt. Dennis Dressel brachte die Gäste im leeren Sportpark bereits in der 14. Minute in Führung. Für die Entscheidung sorgte Sascha Mölders kurz vor Schluss (85.).

S-Bahn-Derby ohne Zuschauer

Ursprünglich waren für das Duell der Nachbarn 1.500 Zuschauer zugelassen worden, aufgrund der stark steigenden Corona-Infektionen blieben die Ränge jedoch leer. Für den Landkreis München, wo Unterhaching liegt, meldete das Robert Koch-Institut am Montagmorgen 105,3 Infektionen pro 100 000 Einwohner auf die vergangenen sieben Tage gerechnet. Zusammen mit dem Landratsamt habe die SpVgg Unterhaching deshalb entschieden, entgegen der jüngsten Planungen keine Fans ins Stadion zu lassen.

"Dies ist auch aus Sicht des Vereins die einzig logische und vernünftige Maßnahme", sagte Präsident Manfred Schwabl. "Wir haben immer explizit betont, dass die Gesundheit jedes Einzelnen viel wichtiger ist wie Ticketeinnahmen oder ein Fußballspiel. Ein anderer Entschluss wäre für uns aufgrund der momentanen Gesamtlage absolut verantwortungslos." Bereits gekaufte Karten werden zurückerstattet.