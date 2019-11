3. Liga: 0:1-Niederlage der Würzburger Kickers per Eigentor

Nach einer frühen Freistoßchance durch Vrenezi (5.) dominierten die Franken die Anfangsmomente. Die Weiß-Blauen konnten ihre Anlaufschwierigkeiten in Form von Aufbaufehlern etwas reduzieren, bewegten sich hinsichtlich der Spielanteile auf Augenhöhe mit dem Gast und schrammten durch Scherff nur knapp am Führungstor vorbei (16.). In der Folge erarbeiteten sich beide Mannschaften mittelmäßige Möglichkeiten, ehe die Kickers durch Rheins Lattentreffer (37.) und Hägeles fast perfektem Kopfball (40.) Chancen der ersten Kategorie ungenutzt ließen. Mit der letzten Aktion des ersten Abschnitts sicherten sich dann die Hausherren fast ohne eigenes Zutun den Pausenvorsprung: Kickers-Angreifer Pfeiffer verlängerte einen Omladič-Freistoß in die eigenen Maschen (45.).

Ausgleich außer Reichweite

Im zweiten Spielabschnitt scheiterten die eigentlich ebenbürtigen Gäste aber weiterhin entweder am starken Torhüter Kolke oder am eigenen Unvermögen. Durch den Heimsieg bleibt Hansa in der oberen Tabellenhälfte, die Kickers auf dem letzten Nichtabstiegsplatz.