Drama pur: SpVgg Unterhaching rettet Punkt gegen Stuttgart

Nach dem 2:0-Sieg bei Waldhof Mannheim - dem ersten Auswärtserfolg in dieser Saison - keimte bei der SpVgg Unterhaching kurzzeitig Hoffnung auf, den Abstieg in die Regionalliga Bayern vielleicht doch noch zu verhindern. Doch das Kellerduell mit dem VfB Stuttgart II brachte die SpVgg wieder zurück auf den Boden der Realität. Nach dem 2:2 bleibt Haching mit nur 23 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter - der Abstand zum Relegationsplatz beträgt bei noch sechs ausstehenden Spielen 15 Punkte.

Umkämpfte Partie im Hachinger Sportpark

Die Zuschauer sahen im Sportpark eine umkämpfte Partie. Für beide Teams ging es gegen den Abstieg - wobei die Gastgeber selbst bei maximaler Punktausbeute kaum mehr auf den Klassenerhalt hoffen dürfen. Die Schwaben, die in der Fremde kaum Gefahr ausstrahlten, legten einen Traumstart hin. Bereits in der 8. Minute ging der Tabellen-17. in Führung. Benjamin Boakye hegte die Hoffnung auf den zweiten Stuttgarter Auswärtssieg.

Die Gäste blieben weiter spielbestimmend und sorgten für Gefahr im Hachinger Strafraum. Doch trotz des frühen Rückstands: Die Hausherren gaben nicht auf, vor allem in Sachen Körperlichkeit war das Team vom neuen "Cheftrainer" Vitali Matvienko den Stuttgartern überlegen. In der 27. Minute, nach einer Angriffswelle der Gäste, konterten die Hachinger den Gegner mustergültig aus. Luc Ihorst, der den Konter selbst eingeleitet hatte, vollendete zum 1:1.

Last-Minute-Ausgleich für Unterhaching

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel umkämpft, vor allem nach Wiederanpfiff war das Spiel ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Als das Spiel etwas an Fahrt verlor, fiel völlig überraschend das zweite Tor für den VfB. Thomas Kastanaras traf zum 2:1 für die Gäste. Doch Haching gab nicht auf und kam noch einmal zurück: Lenn Jastremski erzielte quasi mit dem Schlusspfiff das 2:2.