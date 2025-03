Kanuric-Hammer sitzt: FC Ingolstadt nährt Aufstiegs-Träume

Der FC Ingolstadt 04 feierte am Sonntagnachmittag einen wichtigen Erfolg in der 3. Fußball-Liga und nährte damit die Aufstiegs-Träume seiner Fans. Nach einem 3:1 (1:0) gegen den direkten Konkurrenten Viktoria Köln klettert das Team von Trainerin Sabrina Wittmann bis auf den fünften Tabellenplatz. Der 1. FC Saarbrücken auf dem Relegationsplatz drei ist gerade einmal mehr drei Punkte entfernt.

Wie Malone: Auch Decker beherrscht Ingolstädter Einwurf-Variante

Schon von Beginn an zeigten die Oberbayern, dass sie keine Diskussionen zulassen wollen, wer diese Partie der Verfolger am Sonntag gewinnt. Der Abwehrchef Simon Lorenz brachte die Schanzer nach einem langen Einwurf von Elias Decker, den wiederum der Angreifer Tim Heike verlängerte, in Führung (5. Minute).

Die Variante hatte sich der deutsche U19-Nationalspieler Decker erfolgreich von Ryan Malone abgeguckt. Ingolstadts Innenverteidiger ist ja für eben jene langen Einwürfe, die zu Flanken werden, gefürchtet.

Kanuric entscheidet die Partie mit zwei feinen Einzelaktionen

Bis zur Halbzeit verwalteten die Schanzer ihre Führung souverän und kamen selbst immer wieder zu Gelegenheiten. Veredelt mit einem Tor auf der Anzeigetafel im heimischen Sportpark wurden diese aber erst in der zweiten Hälfte. Dann traf Benjamin Kanuric bereits nach 37 Sekunden, nachdem er sich an zwei Gegenspielern vorbeigetankt hatte (46.).

Eben jener Kanuric entschied die Partie dann endgültig mit einem Traumtor: Sein Freistoß-Hammer landete unhaltbar für Viktoria-Schlussmann Dudu im rechten Toreck der Kölner (56.). Der Gewaltschuss von Simon Handle zum 1:3 (81.) war letztlich nur noch Ergebniskosmetik an einem ansonsten rundum geglückten Fußball-Nachmittag für den FCI und seine Trainerin Sabrina Wittmann.