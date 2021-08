3:2-Sieg für Bayern: Erster Dreier unter Nagelsmann

50. Minute: 1:0 durch Lewandowski

Nach der Pause brachte Nagelsmann den 18-jährigen Jamal Musiala für Sané, für den es in der ersten Hälfte mehrfach Pfiffe vom Publikum sowie teilweise hämischen Applaus bei der Auswechslung gab. Und der talentierte Musiala sorgte auch gleich für frischen Wind im Angriff des Rekordmeisters. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung leitete der junge Nationalspieler mit einem starken Dribbling über links das 1:0 ein. Er bediente Robert Lewandowski, der in der Mitte nur noch einschieben musste. Für den Polen war es das zwölfte Bundesliga-Spiel in Folge, in dem er traf. Gleichzeitig war es das elfte Tor im Bayern-Trikot gegen die Kölner.

Gnabry erhöht auf 2:0

Neun Minuten später stand es 2:0: Thomas Müller kam über den rechten Flügel, flankte scharf nach innen zu Serge Gnabry, den mit dem linken Fuß einnetzte. Kölns Jorge Meré grätschte zwar noch in die Schussbahn und berührte die Kugel, konnte aber die 2:0-Führung nicht mehr verhindern.

Direkt im Gegenzug (60.) erzielten die Kölner sofort den Anschlusstreffer: Jonas Hector, der Kapitän der Gäste, marschierte über die linke Außenbahn, leitete den Ball weiter zu Anthony Modeste, der unbehindert zum 2:1 einköpfte. Lediglich zwei weitere Minuten benötigten die Kölner zum überraschenden Ausgleich (62.) durch den im Zentrum frei stehenden Mark Uth.

"Das Spiel war viel zu wild. Es hatte viele Parallelen zum Gladbach-Spiel. Da haben wir noch viel zu tun!" Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Fünf Tore in knapp 20 Minuten

Es war ein munteres Spiel, in dem beide Mannschaften alles nach vorne warfen. Die Folge war das 3:2 in der 71. Spielminute: Aus 17 Metern jagte Gnabry das Leder unhaltbar ins Kölner Tor. Nur drei Minuten später hatte Lewandowski das 4:2 auf dem Fuß. Aber der Torjäger scheiterte an der Latte. Beide Teams schenkten sich auch in der Schlussphase nichts. Es blieb bis zur letzten Minute spannend - mit dem besseren Ende für die Münchner, die den ersten Bundesliga-Sieg unter Nagelsmann bejubelten.

"In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Ballkontrolle, waren ein bisschen offensiver, kamen mehr über außen. Es war unnötig, dass wir nach dem 2:0 das 2:1 und dann das 2:2 bekommen. Wenn wir solche Gegentore bekommen, ist das nie gut! Da müssen wir dran arbeiten, diese Gegentore nicht zu bekommen." Serge Gnabry