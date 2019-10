3:2 – Der FC Bayern siegt dank Lewandowskis Treffern in Piräus

Nicht im Ansatz so souverän wie das 7:2 in Tottenham

Und die Gastgeber? Denen schien nun auch die Power abhandengekommen zu sein. So fielen in einer schwächer werdenden Partie die letzten Tore eher überraschend: Der eingewechselte Tolisso durfte etwa frei von der Strafraumkante abziehen. Er bestrafte dies in James-Bond-Bösewicht-Manier und traf sehenswert in den rechten Winkel (75.).

Guilherme stellte dann den Endstand mit der Hilfe von Thiagos abgespreiztem Arm her: Aus 25 Metern schoss der Brasilianer aufs Tor, kurz vorm Strafraum fälschte der Bayern-Mittelfeldspieler Thiago den Ball dann unhaltbar ab. Kurz vor dem Ende hielt Neuer nach einem starken Solo von Daniel Podence im Nachfassen den Sieg fest. So gewannen die Bayern etwas glücklich – und nicht im Ansatz so souverän wie beim 7:2 in Tottenham – auch ihren zweiten Auswärtsauftritt in der Champions League.