3:1-Sieg des FC Bayern nach Goretzka-Doppelpack

Trainer Niko Kovac setzte auf ein kompaktes Mittelfeld mit Javi Martínez, Leon Goretzka und Thiago. Jérôme Boateng, Flügelspieler Serge Gnabry und Offensivstar James Rodriguez mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen. Vor allem Goretzka rechtfertigte seine Hereinnahme durch einen Doppelpack (34. und 45.+1). Nach einer in allen Belangen überlegenen erste Halbzeit, zeigte der FC Bayern in den zweiten 45 Minuten Unsicherheiten und ermöglichte den Hoffenheimer Anschlusstreffer (59). Erst in der 87. Minute machte Robert Lewandowski den Deckel drauf. Die Aufholjagd der Münchner auf Tabellenführer Dortmund ist damit eröffnet. "Wir haben jetzt auf drei Punkte verkürzt und Dortmund unter Druck gesetzt", sagte Kovac nach der Partie und lobte die ersten 45 Minuten seines Teams als "sensationell".

"In der ersten Halbzeit hatten wir Hoffenheim sehr gut in Griff. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein bisschen weniger Kontrolle über das Spiel. Da mussten wir nochmal alles raushauen, um den Sieg mitzunehmen." Leon Goretzka

Bärenstarke erste Halbzeit des FC Bayern

Anfangs mussten die mitgereisten Münchner Fans sich noch etwas in Geduld üben. Thomas Müller legte nach einem langen Pass von Mats Hummels mit dem Kopf auf Robert Lewandowski ab, der (3.) verfehlte den Kasten um einige Meter. Wenig später (10.) hatte der Münchner Goalgetter die nächste Möglichkeit. Kingsley Coman hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt und legte zurück auf Goretzka, dessen Schuss (13.) wurde abgeblockt. In der 20. Minute bugsierte Müller die Kugel im Liegen in Richtung des Hoffenheimer Kastens. Hummels und Lewandowski stocherten wenige Meter vor dem gegnerischen Tor auf den Ball ein, Hoffenheim konnte (29.) den Rückstand noch mit vereinten Kräften verhindern. In der 34. Minute rappelte es dann aber im Kasten der TSG: Goretzka traf per Abstauber nach einem abgewehrten Kopfball von Lewandowski. Direkt vor dem Abpfiff zur Halbzeitpause machte der Torschütze den Doppelpack komplett, nach einem schönen Konter grätschte er ein zum 2:0.

"Wir haben zwei Gesichter gesehen. Die erste Halbzeit war überragend, die zweite eher schäbig." FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic