3:1 - FC Bayern gewinnt das Spiel und verliert Tolisso

Früher Rückstand kann Bayern nicht schocken

Bayern-Trainer Niko Kovac verzichtete auf Mats Hummels und Leon Goretzka - eine Vorsichtsmaßnahme. Außerdem kamen Serge Gnabry und Weltmeister Corentin Tolisso zu ihrem Startelfdebüt in dieser Saison. Viel Rotation also, und davon profitierten die noch sieglosen Leverkusener in der Anfangsphase. Nach einem Handspiel von Thiago im Strafraum zeigte Schiedsrichter Tobias Welz auf den Punkt. Im zweiten Versuch schickte Wendell Bayern-Keeper Manuel Neuer in die falsche Ecke - 0:1 (5.). Den ersten Versuch von Kevin Volland hatte Neuer noch abgewehrt - der Strafstoß wurde aber wiederholt, weil mehrere Spieler zu früh in den Sechzehner eingedrungen waren.