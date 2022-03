3:0 in Hannover: Vierter Sieg in Folge für den 1. FC Nürnberg

Die Tore für die Nürnberger erzielte Lukas Schleimer (26.), Tom Krauß (83.) und Erik Schuranow (87.). Hannover musste dagegen einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Der Vorsprung zum Relegationsplatz, den Dynamo Dresden belegt, beträgt nach der zweiten Niederlage in Folge noch vier Punkte.

Schleimer mit erstem Profitor

Nürnberg kaufte 96 mit einer starken Zweikampfführung von Beginn an den Scheid ab. Das Team von Trainer Robert Klauß ließ hinten kaum etwas zu und schlug vorne bei einem Konter eiskalt zu. Der Treffer zum 1:0 bedeutete für Schleimer sein erstes Profitor.

Kurz vor der Pause traf der Offensivmann nach einer Flanke von Tim Handwerker per Kopf die Latte. Im zweiten Abschnitt war Nürnberg dem zweiten Tor näher als der Gastgeber dem Ausgleich. Der Kasten von FCN-Torhüter Christian Mathenia geriet bis in die Schlussphase kaum in Gefahr. Es dauerte aber bis zur 83. Minute, ehe Krauß und Schuranow alles klarmachten.