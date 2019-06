3:0 gegen Nigeria - DFB-Frauen erreichen WM-Viertelfinale

Alexandra Popp (20./nach Videobeweis), Sara Däbritz (27./Foulelfmeter nach Videobeweis) und Lea Schüller (82.) steuerten in der Hitzeschlacht von Grenoble die Treffer für die DFB-Auswahl bei, die in ihrem vierten Turnierspiel den vierten Sieg feierte und weiter ohne Gegentor blieb. Im Viertelfinale am kommenden Wochenende wartet nun entweder Schweden oder Kanada, die am Montag (24.06.2019) in Paris aufeinandertreffen.

"Das war heute nicht leicht. Die ganze Mannschaft hat es jetzt verdient, durchzuatmen." Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg