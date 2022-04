3:0 gegen Berlin - Würzburg wahrt Chance auf Klassenerhalt

Es war ein Sieg mit Signalwirkung. Nach dem 3:0 gegen den direkten Konkurrenten Viktoria Berlin wahren die Würzburger Kickers eine Chance auf den Klassenerhalt in der 3. Liga und senden eine deutliche Nachricht an Fans, Verantwortliche und Konkurrenz: Noch könnt ihr mit uns rechnen.

Der Knoten platzte spät. 68 Minuten lang hatten die Würzburger Kickers das Spiel bestimmt, hatten auf den Führungstreffer gedrängt - und doch rückte mit jeder Minute, die verging, der Abstieg in die Regionalliga näher und näher. Ein Elfmeter brachte schließlich die Erlösung. Saliou Sané nahm Anlauf, zielte und traf. Das 1:0 legte den Grundstein für die weiteren Hoffnungen der Würzburger.

Ängstliche Anfangsphase in Würzburg

Die Ausgangslage für die Würzburger Kickers war vor dem Spiel ziemlich eindeutig: Sieg oder Abstieg. Und auch Viktoria Berlin wollte unbedingt punkten, denn sie sind es, die die Gastgeber vom 16. Tabellenplatz verdrängen und so die Klasse halten wollen.

Auf dem Platz merkte man von dieser dramatischen Konstellation zunächst nicht allzu viel. Vorsichtig tasten sich beide Mannschaften in der Anfangsphase ab. Es dauerte eine Weile, bis Würzburg besser in Spiel kam, entschiedener auftrat und das Tor der Berliner anvisierte.

Gute Chancen in der ersten Hälfte

In der 27 Minute war es Leon Schneider, der nach einer starken Vorarbeit von Marvin Stefaniak komplett alleine im Strafraum der Gäste an den Ball kam. Doch aus halbrechter Position konnte er sich nicht zwischen Schuss und Flanke entscheiden und so kullerte der Ball meterweit am Tor vorbei.

Zehn Minuten später die zweite Riesenchance. Diesmal bediente Schneider Stefaniak. Dessen abgefälschten Schuss aus dem Rückraum konnte Torwart Philip Sprint halten, Robert Herrmann scheiterte aus kürzester Distanz beim Versuch, den Abpraller zu verwerten. So blieb es nach 45 Minuten beim 0:0 und nicht wenige gingen wohl davon aus, dass es schon an diesem Samstag mit der Hoffnung auf den Klassenerhalt vorbei sein sollte.

Starke Antwort nach der Pause

Doch das Team von Ralf Santelli kam entschlossen aus der Kabine und stemmte sich gegen den Abstieg. Doch ein Treffer wollte nicht gelingen. Immer wieder wirkten die Würzburger hastig, nervös wenn sie in aussichtsreicher Position an den Ball kamen.

Und so war es ein Elfmeter, der Würzburg in Führung brachte. Nach einem Foul an Florian Waidner hatte Schiedsrichter Robin Braun auf den Punkt gezeigt. Sané behielt die nerven und verwandelte den wichtigen Strafstoß.

Kickers wahren die Chance

In der Folge wirkten die Kickers wie befreit. Berlin musste offensiver riskieren und die Würzburger nutzten die neuen Räume. Zehn Minuten nach dem 1:0 folgte die Vorentscheidung: David Kopacz flankte den Ball von der rechten Seite. Marvin Pourie verpasst zwar knapp, der dahinter lauernde Robert Herrmann drückte ihn aber schließlich zum 2:0 über die Linie (78.).

Pourie machte schließlich zwei Minuten später den Sack zu. Völlig unbedrängt kam er im Strafraum der Berliner zum Schuss und verwandelte trocken (80.). "Wir haben seit zwei, drei Spielen unsere Endspiele. Für mich war es eine Frage der Zeit, bis unsere Mechanismen greifen. Wir haben die Räume heute gut genutzt", sagte Santinelli nach dem Spiel im BR-Interview.

Auf die Frage nach dem Klassenerhalt sagte er: "Ich glaube die ganze Zeit dran. Ich bin Optimist, bin Realist - und dadurch, dass wir gewonnen haben, haben wir rechnerisch noch eine Chance und die nutzen wir." Die Mannschaft von Coach Santelli steht nun sieben Punkte hinter Viktoria Berlin und haben ein Spiel weniger. Eine schwierige Aufgabe vor der die Kickers nun stehen. Doch zumindest ist die Losung klar: Verlieren ist verboten.