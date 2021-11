2G-Regel: Ausverkaufte Stadien trotz steigender Infektionen

695, 555, 533. Die 7-Tages-Inzidenzen (Stand 18.11.2021) der Orte, an denen bayerische Vereine an diesem Spieltag Heimspiele austragen, steigen und steigen und steigen. Wenn am Freitag, Samstag und Sonntag die Partien zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern, TSV 1860 und Duisburg, Ingolstadt und Karlsruhe angepfiffen werden, dann werden trotz hoher Corona-Infektionszahlen und überlasteter Kliniken die Stadien voll besetzt sein - insofern die Vereine die Tickets verkauft bekommen.

Möglich macht das die 2G-Regelung und die Maskenpflicht, die seit dieser Woche in allen bayerischen Stadien gilt, wenn die Corona-Ampel auf "rot" steht. Bedeutet: Nur Geimpfte und Genese dürfen die Spiele besuchen und müssen auch auf ihren Plätzen FFP2-Masken tragen.

Gefüllte Vereinskassen dank 2G

Während überall in der Bundesrepublik der Amateursport allmählich wieder zum Erliegen kommt, hat von den neun Bundesligapielen des Wochenendes Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart mit 82 Prozent die geringste Auslastung - 67 000 Zuschauer.

Auch wenn an aktuell noch nicht überall die 2G-Regelung gilt - spätestens kommende Woche dürften alle Bundesländer nachziehen. Es ist eine Reglung, die bei vielen Vereinen gut ankommt. Denn andernfalls müssten Vereine Kapazitäten reduzieren oder gar wieder in den Geisterbetrieb umschalten. Die Folge: Nicht nur die Kulisse würde deutlich langweiliger werden, auch die Konten der Fußballvereine sähen deutlich schnöder aus.

Hitzelsperger befürwortet 2G-Regelung

Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger sagte im Kicker: "Eine neuerliche, pauschale Reduzierung von Stadionkapazitäten würde unsere wirtschaftliche Situation existenziell verschärfen und wäre auch in Bezug auf die Pandemiebekämpfung der falsche Weg." Fußballspiele seien keine Pandemietreiber, meinte der 39-Jährige. "Das zeigen die Zahlen sowohl bei uns in Stuttgart als auch in der gesamten Liga."

Und auch Hitzelspergers bayerischen Kollegen dürften ähnlich über die 2G-Regelung denken. Denn für die meisten Vereine sind die Ticketverkäufe für zehn bis 20 Prozent der Einnahmen verantwortlich. Würde diese nun nach der Corona-Saison im vergangenen Jahr wieder wegfallen, wäre das selbst für die finanziell gut gestellten Vereine ein großes Problem.

Stadion-Anreise als größte Gefahr

Was bei solchen wirtschaftlichen Überlegungen freilich auf der Strecke bleibt, ist die Frage, ob eine mit Zehntausenden Menschen gefüllte Fußball-Arena, die alle zum Stadion hin- und wieder zurückkommen müssen, auch aus medizinischer Sicht zu begrüßen ist. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte sich im September über eine Vollauslastung bei 2G-Regel noch kritisch geäußert.

"Leider ist es auch unter 2G-Bedingungen im Moment noch nicht sinnvoll, die Stadien ganz zu füllen", sagte damals Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur. Vor dem Hintergrund des Nachlassens des Impfschutzes stelle etwa die Anreise ein Problem dar, ergänzte der SPD-Politiker mit Blick auf die Menschenmassen, die normalerweise in Richtung Stadion strömen. Damals hießen die Werte in den eingangs genannten Städten noch 96, 83 und 78.