269. Frankenderby: Der Club wartet länger auf einen Sieg

Viele Duelle in der Gauliga Bayern

In den 1930er Jahren nahm die Dominanz der beiden fränkischen Vereine in Deutschland etwas ab, die hauptsächlich in der neugegründeten Gauliga Bayern aufeinandertrafen. 1934, 1936, 1937 und 1938 holte Nürnberg den Titel der Gauliga, 1935 die Fürther. 1936 gab's für den FCN auch wieder eine deutsche Meisterschaft zu feiern, 1934 und 1937 wurde man Vizemeister. Der 1. FCN gewann in dieser Zeit die meisten Spiele, auch während des Krieges.

Nach dem Krieg ging es wieder ausgeglichener zu. Am 9. Juni 1948 gewannen die Fürther mit 2:0 in Nürnberg gegen den schon als Süddeutschen Meister feststehenden 1. FCN, den Abstieg zum Ende der Saison konnte aber auch dieser Sieg nicht verhindern. 1948 holte Nürnberg auch wieder die deutsche Meisterschaft. So war die darauffolgende Saison 1948/1949 die erste Saison seit langer Zeit ohne Pflichtspielderby.

WM-Helden Morlock und Mai treffen aufeinander

Die 1950er Jahre standen im Zeichen des Wiederaufbaus. Im Fußball gab es das "Wunder von Bern", an dem FCN-Legende Max Morlock und der Fürther Karl Mai ihren Anteil hatten. Mit Herbert Erhard stand ein weiterer Fürther im Kader, der aber nicht zum Einsatz kam.

Ein 7:2-Auswärtssieg der Fürther am 1. Oktober 1956 sollte den Kleeblattfans lange im Gedächtnis bleiben. Der ehemalige Nürnberger Außenläufer Hans "Bumbes" Schmidt kommentierte die Niederlage so: "Die Tränen haben mir in den Augen gestanden, wie die gespielt haben! Und ausgerechnet die Blödel aus Fürth gewinnen das!" Das Zitat erreichte deswegen Bekanntheit, weil Schmidt zu diesem Zeitpunkt der Fürther Trainer war.