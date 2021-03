268. Frankenderby: Fürth als ungewollter Favorit gegen Nürnberg

"Unabhängig wie die Tabellenkonstellation und welcher Spieltag ist, ist ein Derby ein besonderes Spiel. Deswegen kann man das auch etwas losgelöst von der Gesamtsituation sehen", sagt Nürnbergs Robert Klauß vor dem emotionsgeladenen Duell in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag. "Es ist egal, wer Favorit ist und wer auf welchem Tabellenplatz steht. Das ist vor dem Spiel nicht so relevant, das wird erst nach dem Spiel wieder interessant."

Und in diesem Punkt sind sich die Rivalen sogar einig: "Für mich gibt es in so einem Spiel keinen Favoriten", sagt Fürths Trainer Stefan Leitl im Vorfeld und schiebt die Favoritenrolle zur Seite. Dabei ist der einstige Nürnberger Profi ein echter Derby-Experte, verlor keines seiner fünf Zweitliga-Duelle als Trainer gegen Nürnberg.

Hinspiel gewann Fürth

Das Hinspiel haben die Fürther noch in bester Erinnerung: Mit einem spektakulären 3:2-Sieg setzten sie sich zwischenzeitlich an die Tabellenspitze. Und auch diesmal brauchen sie die Punkte dringend für den Aufstiegskampf, in dem es in dieser Saison ganz besonders eng zugeht: Nach dem 2:1-Sieg im Nachholspiel in Regensburg sind die Fürther aktuell Dritter, punktgleich mit dem Zweiten Hamburg und dem Vierten Kiel, der aber ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Nürnberg kämpft um Klassenerhalt

Bei Nürnberg ist die Lage nicht weniger brenzlig: Der Club braucht als 14. im Kampf um den Klassenerhalt ein Erfolgserlebnis und ist schon wieder seit drei Spielen sieglos. Immerhin fünf Punkte Vorsprung haben die Nürnberger auf den VfL Osnabrück und Relegationsplatz 16. "Wir fahren da aber bestimmt nicht hin und haben die Hosen voll", sagt Nürnbergs Urgestein Enrico Valentini.

Dabei haben die Clubberer weiterhin Personalprobleme: Robin Hack, Felix Lohkemper, Pascal Köpke und Paul-Philipp Besong fallen ebenso wie Abwehrspieler Noel Knothe aus. Zurück im Training ist Abwehrspieler Georg Margreitter. Fraglich ist der Einsatz des am Saisonende scheidenden Hanno Behrens.

268. Derby mit verkehrten Vorzeichen

Viele hätten die Ausgangslage vor dem 268. Franken-Derby vor der Saison wohl genau umgekehrt getippt. Dabei ähnelt sie auffällig jener aus der vergangenen Saison. Damals stand Fürth vor dem 26. Spieltag auf Platz fünf und Nürnberg auf Rang 14. Während die Clubberer den Klassenerhalt erst in der letzten Sekunde der Relegation sichern konnten, verabschiedete sich Fürth vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen und fiel noch auf Platz neun ab. Beide Teams wollen diesmal einen besseren Saison-Endspurt hinlegen. Das Derby hat wegweisenden Charakter und dürfte zeigen, wo die Reise hingeht.

FCN-Dominanz gebrochen

Dass die sportliche Dominanz des Clubs seit einiger Zeit gebrochen ist, zeigt auch eine andere Statistik: Der 1. FC Nürnberg hat das letzte Mal im Juni 2017 ein Derby gewonnen. Von den vergangenen vier Spielen gingen drei an Greuther Fürth, eine Partie endete unentschieden.